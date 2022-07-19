Боєснаряди окупантів вже не вперше детонують у цьому місті. Тепер там в росіян знову виникла халепа.
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Нескінченні запаси "гуманітарки і селітри" починають вигорати просто на очах. А мелодичний звук детонуючих "матраців і подушок" вже стає звичним явищем,
– повідомили в Страткомі ЗСУ.
При цьому у Новій Каховці оголосили повітряну тривогу.
Про це вже поспішили розповісти й російські пропагандисти. Мовляв, Україна обстріляла район Нової Каховки. Кажуть про 4 – 6 прильотів.
На місці детонації видно чорний дим. Про наслідки окупаційна влада мовчить.
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ЗСУ нищать ворожі склади
- Не лише в Новій Каховці ворожі склади потрапляють під вогонь. Зокрема, в тимчасово окупованому Луганську пізно ввечері 10 липня почули потужні вибухи. Місцеві жителі розповіли, що на російських військових складах почалась детонація боєкомплектів.
- У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області також били по російському складу з боєприпасами. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ розповідали, що захисники завдали ракетного удару по тролейбусному депо в окупованому Алчевську. Саме там вони розмістили особовий склад окупантів.
- Також зранку 9 липня воїни ЗСУ завдяки HIMARS влучили у склад боєприпасів окупантів у Чорнобаївці. Очевидці повідомляли, що масштабна пожежа з детонацією снарядів тривала до вечора.
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