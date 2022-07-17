Пылает склад в Алчевске

Так, во временно оккупированном Алчевске Луганской области ударили по российскому складу с боеприпасами. Об этом сообщают в соцсетях. Впоследствии опубликовали фото и видео.

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На видео можно увидеть клубы дыма на одном из объектов в оккупированном городе. Очевидец говорит, что звуки разрывов снарядов до сих пор слышны, а в воздухе – запах бензина.

Во временно оккупированном Алчевске проходит вечеринка на "складах селитры и гуманитарки". Там Дядя_Ленд_Лиз, Хлопок и Селитра устроили After Party для российских захватчиков,

– говорится в сообщении.

Местная пропаганда в свою очередь сообщала, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по якобы "складам минеральных удобрений" в оккупированном Алчевске.

В Лазурном "привет" от HIMARS тоже прогремел

Сегодня детонацию БК наблюдали и в Лазурном. Предварительно взлетел на воздух склад, а также уже традиционно "привет" прилетел в Чернобаевку.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ подтвердили, что ночью 17 июля ВСУ уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области. По их информации, после попадания на берег моря началась детонация боеприпасов, вспыхнул пожар.

Утро не утро, без жареных российских оккупантов. Тем более если горит и взрывается очередной "склад с селитрой и гуманитаркой". В этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что там была база российских боевиков и после сильного взрыва, скорее всего, началась детонация боеприпасов.

россияне решили покайфовать, обустроив возле моря штаб, казармы и склад, но не долго. ВСУ – это еще те "кайфоломы" для оккупантов.

ВСУ "демилитаризуют" боевиков

Сейчас ВСУ метко атакуют склады российских захватчиков на оккупированных территориях. Однако теперь важно не дать возможности российским военным передислоцировать хранилища боеприпасов.

Так, 14 июля Вооруженные Силы Украины ликвидировали базу российских захватчиков и 3 склада с боекомплектом на Юге Украины. Речь идет о базе в Новой Каховке и складах в Снегиревском и Баштанском районах (Николаевщина), а также в Раденске на Херсонщине.

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