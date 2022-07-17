Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил целей для ВСУ на территории Украины хватает, а часть Крымского моста проходит по территории Украины.

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Пока технической возможности для удара нет

Там вообще не о чем дискутировать. У нас нет технической возможности. Как только появится такая возможность – сразу станет объектом для атаки,

– объяснил Арестович.

Из-за того, что мост построен в законных территориальных водах Украины, подчеркнул Арестович, с ним "могут произойти всевозможные неприятности". Ведь это, прежде всего, незаконное сооружение. Советник главы ОП провел аналогию с так называемыми "вышками бойко", которые уже попали под удар ВСУ, и отметил, что мост может ожидать похожая судьба.

Ранее о возможной атаке на мост сказали в ГУР

Ранее вероятность того, что Крымский мост может быть целью атаки украинских военных, подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны. Представитель ГУР Вадим Скибицкий подчеркнул: Крым – территория Украины, которая находится под временной российской оккупацией.

Сейчас государство-агрессор превратило полуостров в военный хаб, через который перебрасывает личный состав и технику в южные регионы Украины.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, количество ПВО для защиты Крымского моста "зашкаливает".

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, именно с территории полуострова в сторону Мелитополя недавно отправилась большая колонна российской техники.

Подтверждают эту информацию в оперативном командовании "Юг". Там говорят, что Россия хочет подтягивать из Крыма дополнительные резервы.

В начале июля появлялась информация, что оккупанты хотят провести на полуострове мобилизацию.

Смотрите в видео – объяснение Арестовича касательно Крымского моста: