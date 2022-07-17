Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив цілей для ЗСУ на території України вистачає, а частина Кримського мосту проходить територією України.

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Наразі технічної можливості для удару немає

Там взагалі нема про що дискутувати. В нас технічної можливості немає. Як тільки з'явиться така можливість – то одразу стане об'єктом для атаки,

– пояснив Арестович.

Через те, що міст побудований у законних територіальних водах України, наголосив Арестович, з ним "можуть відбутись всілякі неприємності". Адже це передусім – незаконна споруда. Радник голови ОП провів аналогію з так званими "вишками бойка", які вже потрапили під удар ЗСУ, і зауважив, що міст може чекати схожа доля.

Раніше про можливу атаку на міст сказали у ГУР

Зазначимо, що раніше ймовірність того, що Кримський міст може бути ціллю для атаки українських військових, підтвердили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Представник ГУР Вадим Скібіцький наголосив: Крим – територія України, яка перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Зараз держава-агресорка перетворила півострів на військовий хаб, через який перекидає особовий склад та техніку у південні регіони України.

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За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, кількість ППО для захисту Кримського мосту "зашкалює".

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, саме з території півострова у бік Мелітополя нещодавно вирушила велика колона російської техніки.

Підтверджують цю інформацію в оперативному командуванні "Південь". Там кажуть, що росія хоче підтягувати з Криму додаткові резерви.

На початку липня з'являлась інформація, що окупанти хочуть провести на півострові мобілізацію.

Дивіться у відео – пояснення Арестовича щодо Кримського мосту: