У Представництві глави держави в Автономній республіці Крим наголосили, що такі дії окупантів є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Женевської конвенції. Тому представництво звернулося до українців, які живуть на території тимчасово окупованого півострова із закликом бойкотувати рішення окупаційної адміністрації.

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Українців у Криму закликають не йти на війну

Окупаційна адміністрація Криму оголосила про створення так званої "призовної комісії з мобілізації громадян". Таким чином росіяни хочуть відправляти українських громадян на війну проти України.

Через це Представництво Президента України закликає саботувати мобілізацію та зберегти свої життя.

Закликаємо наших громадян у тимчасово окупованому Криму зробити все можливе, аби уникнути будь-якої участі у військових формуваннях країни-агресора. Саботуйте рішення окупантів,

– наголосили в Представництві.

Якщо мобілізації уникнути неможливо, Представництво наполегливо просить здаватися у полон українським військам – таким чином можна зберегти своє життя та уникнути виконання злочинних наказів.

Попри те, у Представництві Президента наголосили, що виконання злочинних наказів та доручень окупантів, які призводитимуть до руйнувань цивільної інфраструктури чи жертв черед цивільних, розцінюватимуть як злочини без терміну давності. Тому за такі вчинки обов'язково буде відповідальність, навіть якщо виконавець злочину був мобілізований примусово.

Втрати росіян у війні

Російські окупанти хочуть проводити мобілізацію для того, щоб компенсувати свої втрати. За 131 день повномасштабної війни українські захисники та захисниці ліквідували і знищили:

близько 36 200 окупантів;

1 589 танків;

3 754 бойових броньованих машин;

804 артилерійські системи;

246 реактивних систем залпового вогню;

105 засобів ППО;

217 літаків;

187 гелікоптерів;

658 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

144 крилаті ракети;

15 кораблів та катерів;

2 629 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

65 одиниць спеціальної техніки.

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