Указ підписали в п'ятницю чи четвер, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Денисенко заявив, що мовиться про технічну мобілізацію. Зокрема, заводів та підприємств. Щоправда, не виключають можливості і людської мобілізації.

Росіяни не хочуть йти в армію

За словами радника, що росіяни хочуть дивитися війну по телевізору, але категорично не хочуть воювати. Саме тому ФСБ вдається до провокацій, зокрема, обстрілів російських міст. Це потрібно, аби росіяни захотіли йти в армію.

Не виключено, що це розкачування історії, аби Росія могла "закрутити гайки",

– зазначив чиновник.

Він додав, прихована мобілізація показує, що окупантам не вдається набирати стільки людей, скільки б вони хотіли.

Кремль думає кидати у бій школярів

У російській держдумі пропонують дозволити службу за контрактом відразу після призову в армію. Це дозволить укладати контракти з 18-річними відразу після закінчення середньої школи. Жодної підготовки не вимагатимуть. Наразі контракт пропонують після трьох місяців служби.

Очевидно, що на такі кроки Кремль йде через брак резервів та серйозні втрати на війні.

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