Указ подписали в пятницу или четверг, заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Денисенко заявил, что говорится о технической мобилизации. В частности, заводы и предприятия. Правда, не исключают возможности и человеческой мобилизации.

Россияне не хотят идти в армию

По словам советника, россияне хотят смотреть войну по телевизору, но категорически не хотят воевать. Именно поэтому ФСБ прибегает к провокациям, в частности, обстрелам российских городов. Это нужно, чтобы россияне захотели уходить в армию.

Не исключено, что это раскачка истории, чтобы Россия могла "закрутить гайки",

– отметил чиновник.

Он добавил, что скрытая мобилизация показывает, что оккупантам не удается набирать столько людей, сколько бы они хотели.

Кремль думает бросать в бой школьников

В российской госдуме предлагают разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию. Это позволит заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. Никакой подготовки не потребуют. Пока контракт предлагают после трех месяцев службы.

Очевидно, что на такие шаги Кремль идет из-за нехватки резервов и серьезных потерь на войне.

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