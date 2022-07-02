Существование России потеряет смысл

Так считает российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Об этом он сказал 24 каналу и прокомментировал советы Бориса Джонсона, как можно прекратить войну.

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По его словам, такое возможно только в странах, где существует зависимость политиков от населения.

"Несмотря на то, что Джонсон действительно является одним из наиболее последовательных политиков, борющихся с путинским режимом, он не до конца понимает, что такое Путин", – считает Яковенко.

Для журналиста совершенно очевидно, что Путин не завершит войну. Для него это невозможно.

В первую очередь потому, что это серьезно противоречит тому, как Путин себя сейчас позиционирует. А также тому, как он "выстроил" Россию,

– отметил журналист.

Дело в том, что если Путин сейчас прекратит войну, то само существование России потеряет смысл.

Как Путин может завершить нападение на Украину

По мнению Яковенко, кремлевский диктатор не может смириться с тем, что сейчас теряются временно оккупированные территории. Особенно после того, как украинские защитники освободят Херсон, Запорожье, Донетчину или Луганщину.

"Путин очень тщательно меняет цели, поставленные в войне. Уже и исчезли из его уст понятия "денацификация" или "демилитаризация". Осталось разве что "освобождение жителей Донбасса". Совершенно очевидно, что последняя цель не достигнута и приводит к противоположным действиям. Тотальное поражение, которое в конечном итоге приведет к тому, что режим исчезнет", – уверен Яковенко.

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Джонсон посоветовал Путину прекратить войну и сказал, как это можно сделать.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российскому диктатору Владимиру Путину следует прекратить войну с Украиной. По словам Джонсона, у Путина достаточный рейтинг в России, чтобы закончить войну и не лишиться при этом власти.

Как он считает, у него есть достаточный запас для маневра, чтобы сказать: "Слушайте, я зашел, потому что должен был добиться определенных вещей", – и заявить, что, по его мнению, они были достигнуты, – "Но в интересах мира, в интересах всего мира пора завершить военно-техническую операцию, отойти и искать новый порядок", сказал премьер-министр Великобритании.

"Я думаю, ему следовало бы поступить именно так", – убежден Джонсон.