В Представительстве главы государства в Автономной республике Крым подчеркнули, что подобные действия оккупантов являются грубым нарушением международного права, в частности Женевской конвенции. Поэтому представительство обратилось к украинцам, живущим на территории временно оккупированного полуострова с призывом бойкотировать решение оккупационной администрации.
Напомним Путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации, – Денисенко
Украинцев в Крыму призывают не идти на войну
Оккупационная администрация Крыма объявила о создании так называемой "призывной комиссии по мобилизации граждан". Таким образом, россияне хотят отправлять украинских граждан на войну против Украины.
Поэтому Представительство Президента Украины призывает саботировать мобилизацию и сохранить свои жизни.
Призываем наших граждан во временно оккупированном Крыму сделать все возможное, чтобы избежать любого участия в военных формированиях страны-агрессора. Саботируйте решения оккупантов,
– отметили в Представительстве.
Если мобилизации избежать невозможно, представительство настойчиво просит сдаваться в плен украинским войскам – таким образом можно сохранить свою жизнь и избежать исполнения преступных приказов.
При этом в Представительстве Президента подчеркнули, что исполнение преступных приказов и поручений оккупантов, которые будут приводить к разрушениям гражданской инфраструктуры или жертвам среди гражданских, будут расценивать как преступления без срока давности. Поэтому за такие поступки обязательно будет ответственность даже если исполнитель преступления был мобилизован принудительно.
Потери русских в войне
Российские оккупанты хотят проводить мобилизацию для того, чтобы компенсировать свои потери. За 131 день полномасштабной войны украинские защитники и защитницы ликвидировали и уничтожили:
- около 36 200 оккупантов;
- 1 589 танков;
- 3 754 боевые бронированные машины;
- 804 артиллерийские системы;
- 246 реактивных систем залпового огня;
- 105 средств ПВО;
- 217 самолетов;
- 187 вертолетов;
- 658 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 144 крылатые ракеты;
- 15 кораблей и катеров;
- 2 629 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 65 единиц специальной техники.
Интересно – карта боевых действий на 4 июля: смотрите видео