Мелітополь став таким собі логістичним центром для російських окупантів у цій війні. Але виявилося, що і туди долітають українські снаряди, які влучають у ворожі склади. А також до військової частини на північ від міста у селищі Мирне, яку російські окупанти перетворили на свій склад. Там детонація снарядів тривала до п'яти годин.

Долітають снаряди й до ворогів у Новій Каховці, вибухи на складах озброєння з якого теж тривали декілька годин поспіль.

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Тож російські окупанти змушені звозити нові запаси боєкомплекту. Везуть вони його з Криму. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

Він розповів, що лише 12 липня було зафіксовано, як техніка з Криму рухалася в бік Херсону.

"12 липня велика колона техніки проїхала в бік Херсону. Близько 40 одиниць техніки, які везли паливо, боєприпаси. Через те, що знищено склади зі зброєю та паливом, їм потрібен новий підвіз, щоб хоч якось поліпшити свою логістику", – розповів Іван Федоров.

Водночас перевезення здійснюється вже не на новітній російській техніці, а на старих зразках.

Водночас міський голова Мелітополя заявив, що в Україні відслідковують за пересуванням російського озброєння. І як тільки воно буде на складах, проц е будуть знати українські військові.

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