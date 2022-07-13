Мелитополь стал неким логистическим центром для российских оккупантов в этой войне. Но оказалось, что и туда долетают украинские снаряды, попадающие во вражеские склады. А также в воинскую часть севернее города в поселке Мирный, которую российские оккупанты превратили в свой склад. Там детонация снарядов длилась до пяти часов.

Долетают снаряды и до врагов в Новой Каховке, взрывы на складах вооружения из которых тоже продолжались несколько часов подряд.

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Поэтому российские оккупанты вынуждены свозить новые запасы боекомплекта. Везут они его из Крыма. Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

Он рассказал, что 12 июля было зафиксировано, как техника из Крыма двигалась в сторону Херсона.

"12 июля большая колонна техники проехала в сторону Херсона. Около 40 единиц техники, которые везли топливо, боеприпасы. Из-за того, что уничтожены склады с оружием и топливом, им нужен новый подвоз, чтобы хоть как-то улучшить свою логистику", – рассказал Иван Федоров. .

В то же время, перевозка осуществляется уже не на новейшей российской технике, а на старых образцах.

В то же время мэр Мелитополя заявил, что в Украине следят за передвижением российского вооружения. И как только оно будет на складах, об этом будут знать украинские военные.

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