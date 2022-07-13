Об этом рассказал во время телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что на эту базу оккупанты перебрались недавно, ведь их основную на днях ВСУ эффективно уничтожили, передает 24 канал.

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Раздалось около 20 – 25 взрывов

Сама военная база расположена в 5 километрах от Мелитополя, на границе ОТГ Мирное. Там, подчеркнул мэр города, две воинские части: одна – МЧС, а вторая – та, которую до 24 февраля использовали ВСУ.

После уничтожения военной базы часть техники и боеприпасов врага переехала именно в поселок Мирное. Вчера примерно в 14:00 там было слышно около 20 – 25 взрывов. После этого пошел черный густой дым и продолжилась детонация в течение 4 – 5 часов,

– добавил Федоров.

Что касается этих взрывов, Федоров отметил, что следует дождаться официальных данных от Генштаба. В ведомстве сообщат, кому именно удалось эффективно подвезти оккупантам свежий "хлопок".

В то же время он отметил, что в Мелитополе ночь тоже не была спокойной. По всему городу раздавались автоматные очереди. Сами же очевидцы рассказывают, что таким образом оккупанты – как они сами убеждают – пытаются сбивать беспилотники.

В Штабе обороны Запорожского края информацию об автоматных выстрелах подтвердили. Там отметили, что комментарии свидетельствуют о том, что беспокойной была ночь как в самом Мелитополе, так и в Бердянске.

Согласно одной из версий, российские бойцы могли перебрать алкогольные напитки и устроить перестрелку. Другое же касается именно попыток сбивать беспилотники. Не исключено, что горожане ночью слышали партизан, вышедших на охоту на захватчиков. Пока окончательной информации на этот счет нет.

оккупанты боятся прихода ВСУ

Захватчики, которые в течение нескольких месяцев чувствовали себя в безопасности, сейчас очень сильно волнуются. Их беспокоит тот факт, что ВСУ могут не только уничтожать их склады, но и самих, когда начнут возвращать оккупированные территории.

Иван Федоров подчеркнул, что страх подтверждает одна из новостей, появившаяся вечером 12 июля. В ней рассказывается о якобы пойманном россиянами преступнике. Он обвинял украинские власти, а также самого мэра Мелитополя. Мол, они дают партизанам оружие.

Это свидетельствует о том, что враг сейчас боится не только ВСУ и их наступления со стороны Запорожья. Оккупантов беспокоят местные партизаны, которые могут напасть внутри тогда, когда наши военные войдут в Мелитополь.

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