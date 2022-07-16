Українські військові спочатку отримали чотири артилерійські системи M142 HIMARS. А також боєприпаси, які здатні влучати у ціль на відстані до 70 кілометрів. Згодом їх кількості зросла до восьми. А тепер США пообіцяли надати ще чотири. Окрім того, наші військові також отримали РСЗВ M270, які мають два окремих пускових контейнери (на відміну від M142 HIMARS, де лише один пусковий контейнер), де кожен контейнер може бути споряджений шістьма або однією ракетою.

Ці артилерійські системи вже дають результат у війні. Адже саме з них були знищені склади окупантів далеко від лінії фронту.

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Однак західні союзники надають нам боєприпаси, максимальна дальність яких – близько 70 кілометрів. Цього недостатньо, щоб завдавати удари по цілях, які розміщені, для прикладу, в окупованому Криму. Хоча M142 HIMARS та M270 можуть використовувати снаряди ATACMS, які влучають у ціль на відстані до 300 кілометрів. Та поки українська армія їх не отримала.

Перед тим неодноразово висловлювалося "побоювання" зі сторони українських союзників, що Україна може використати такі снаряди для удару по російській території. А це могло б призвести до ще більшої ескалації конфлікту, чого не хочуть на Заході.

Удар по Криму з HIMARS: першочергові цілі

Водночас Крим – це територія України, яка перебуває під російською окупацією. І там є чимало військових цілей, які варто було б знищити. Цю інформацію підтвердив і представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, росія перетворила Крим на такий собі військовий хаб, через який йде озброєння для окупантів в південні регіони нашої держави.

"Є скупчення військової техніки, боєприпасів та інших матеріалів, які зосереджуються в Криму, а потім направляються для забезпечення російських окупаційних військ", – розповів Вадим Скібіцький.

Ще одною важливою ціллю для ураження на окупованому півострові є об'єкти чорноморського флоту. Адже російські загарбники активно використовують його для завдання ракетних ударів по Україні.

"Це одна з цілей, які треба уражати, для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян, та взагалі України", – наголосив Вадим Скібіцький.

Варто відзначити, що від Запоріжжя до кримського мосту, через який і здійснюється перекидання російської техніки в окупований Крим – близько 300 кілометрів. Від Оріхова, що поруч з лінією фронту – близько 260 кілометрів. Відтак якби українці мали б ATACMS, то могли б завдати відповідний удар.

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