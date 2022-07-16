Міністерство оборони США не могло пройти повз такого вдалого використання українцями американських систем. Відтак в Пентагоні похвалили як українських артилеристів, так і свою техніку. За словами високопоставленого військового чиновника, у Пентагоні вважають, що HIMARS мають непрямий, але значний вплив на операції на лінії фронту.

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"Я вважаю, що це мало значний вплив на те, що відбувається на передовій. Українці витрачають багато часу на вражання цілей, таких як боєприпаси, постачання, інші матеріально-технічні засоби, командування та управління. І всі ці речі безпосередньо впливають на здатність проводити операції на передовій. Хоча вони не стріляють з HIMARS по передовій, вони мають на це дуже, дуже значний вплив", – заявив американський військовий.

Варто відзначити, що спочатку Україна отримала чотири системи M142 HIMARS. І почала їх використовувати, неочікувано для російських окупантів задавши удари по їх складах далеко за лінією фронту. Зараз в Україні вже вісім таких систем, які продовжують завдавати ракетних ударів. А тепер США пообіцяли надіслати ще чотири HIMARS, відтак їх кількості зросте до 12.

Окрім того, о України прибули перші РСЗВ M270. Система MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) М270 на гусеничній базі БМП "Бредлі", на відміну від M142 HIMARS, має два окремих пускових контейнери. Кожен контейнер може бути споряджений шістьма або однією ракетою. Менші за класом ракети можуть мати касетну частину (максимальна дальність від 32 до 70 кілометрів). А найпотужніша ракета ATACMS летітиме до 300 кілометрів.

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