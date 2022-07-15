Про можливість закінчення війни до кінця 2022 року заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до саміту Великої сімки. Зеленський звернувся світових лідерів з проханням про системи протиповітряної оборони та додаткові санкції щодо росії, які й мають пришвидшити закінчення війни.

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Цю думку поділяє і міністр оборони України Олексій Резніков. На його думку, закінчення війни цілком реальне до кінця 2022 року.

"Реальне, якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно не сумніваючись, що вони допомагають переможцю. Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України – абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги", – заявив Олексій Резніков.

Міністр оборони України наголосив на тому, що українській владі важливо "синхронізувати наші плани" із західними партнерами. Мовиться як про постачання сучасного озброєння, так і запровадження більш серйозних санкцій проти Росії.

Олексій Резніков відзначив, що навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план. Спочатку буде йти мова про звільнення територій, які перебували під контролем України станом на 23 лютого 2022 року. Загалом же задання перед української владою стоїть повернути контроль над усією територією в рамках кордонів 1991 року.

"Є конкретний наказ президента генеральному штабу готувати плани про деокупацію всієї України, включно з територіями, окупованими з 2014 року. Конкретний наказ. А далі вже, з точки зору пріоритезації планів – військові, виходячи з можливостей, повинні запропонувати цей план", – розповів міністр оборони.

За його словами, західні партнери України знають про це.

"Питання в черговості кампаній і ресурсу, який нам для цього потрібен. І ми це, абсолютно не приховуючи, обговорюємо з нашими партнерами. Вони знають наші плани. І допомагають нам, розуміючи, що і коли нам потрібно для того чи іншого просування", – відзначив Олексій Резніков.

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