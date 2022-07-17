Відповідну інформацію Олексій Арестович повідомив під час інтерв'ю. Це трапилось ввечері 16 липня.

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росія не вдарить залпом з майже 50 ракет

Сьогодні (мовиться про 16 липня – 24 канал) був ще один вкид, що по Україні, мовляв, буде масовий залп з 48 ракет,

– повідомив Арестович.

Радник Андрія Єрмака заявив, що про це 16 липня повідомила влада Івано-Франківська. Ймовірно, мовиться про допис мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Він написав: "Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні". Після шквалу критики міський голова допис видалив.



Видалений допис Марцінківа / Скриншот 24 каналу

Олексій Арестович заявив, що такої атаки росії не буде.

День, коли росія може випустити 48 ракет у одному залпі ніколи не наступить. По-друге, він ніколи не міг наступити. Навіть з самого початку. Ну може перші 5 днів (мовиться про перші 5 днів повномасштабного наступу росії на Україну – 24 канал),

– сказав Арестович.

Додав також, що всі ці закиди на "розкачку", підйом істерії, шум та гам – це вірна ознака того, що історія забуксувала. Проте підкреслив, що не на полі бою чи оперативно.

"Це значить, що вони в повній мірі на рівні вищого політичного керівництва росії розуміють, що вони виповзли на плато – в тупик", – пояснив Арестович.

Доповнив думку, мовляв, російська армія ніколи не буде більш сильною, ніж це було місяць тому. Натомість ми будемо й росія це розуміє, тому хоче зараз "купити" максимум на шантажі та заявах.

Що цьому передувало

16 липня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що є інформація про масований ракетний обстріл всієї України. Він закликав не нехтувати своєю безпекою та прямувати до укриття.

Згодом мер видалив відповідний допис. Проте люди зробили скриншоти.

У вечірньому зверненні 16 липня Володимир Зеленський розкритикував заяву Марцінківа. Президент України не називав ім'я мера Івано-Франківська та пояснив, що людей налякав російський вкид.

Володимир Зеленський пояснив, що мета росії лише одна – доповнити ракетний та артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором. Президент пояснив, що нам потрібен інформаційний імунітет, щоб мати силу сприймати будь-яку інформацію.

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