російські окупанти продовжують ракетний терор України. Ворог дуже сподівається на масову паніку та зниження життєдіяльності тилів наших героїчних ЗСУ.

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Зеленський просить не робити гучних заяв

Після оголошення повітряної тривоги мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що є небезпека масованого ракетного удару по всій Україні. Скоріш за все, таким чином він хотів переконати людей залишатися в укриттях. Подібна інформація лунала і в деяких пабліках у соцмережах. Згодом мер Івано-Франківська видалив свій пост із соцмереж.

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців закликав бути дуже обережними в інформаційному полі. Треба бути дуже обачними у своїх висловлюваннях, і особливо це стосується публічних людей.

Скількох людей налякав фейк про масовий російський ракетний удар по Україні? І це після Дніпра, Вінниці, інших міст, які пережили атаки,

– сказав Зеленський.

Він також попросив громадян не реагувати на свідомі вкиди росіян, які хочуть доповнити ракетний терор психологічним тиском. Разом з тим глава держави попросив усіх українців реагувати на сигнал повітряної тривоги, який рятує життя, й негайно йти в укриття.

Війна росії з Україною: останні новини

Колишнього керівника СБУ у Криму Олегі Кулініча затримали за підозрою у державній зраді. Від відповідальності за сприяння ворогу не вдасться втекти нікому.

ЗСУ вдається просуватися у напрямку Херсона. Ворог чинить опір та веде вогонь по всій лінії зіткнення, але втримати позицій не може.

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