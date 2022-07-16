СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду. Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі 24 каналу.

До теми У РНБО пояснили, чи зрадник з СБУ Наумов, який втік у Сербію, може нашкодити безпеці України

СБУ самоочищується

У відомстві наголосили, що протидіють ворожим спецслужбам, які намагаються розширити мережу своїх агентів у наших держорганах. За останні роки СБУ зробила низку резонансних викриттів російських агентів.

Водночас правоохоронці визнають, що серед фігурантів таких справ були й їхні співробітники. Щодо справи зі зрадником, який був начальником СБУ в Криму Олегом Кулінічем, відомство готове надати максимальне спри максимально сприяти необхідній інформації для подальшого її розслідування.

Кулініча звільнили з СБУ

Фігуранта кримінальної справи у держзраді президент Володимир Зеленський звільнив у березні 2022 року.

Відповідний указ опублікували на сайті 2 березня. Відтоді Олег Кулініч більше не був на посаді начальника головного управління СБУ в Криму.

Зрадив військовій присязі у 2014 році

ДБР повідомило про завершення розслідування щодо Кулініча й про те, що обвинувачення направили до суду. Слідчі встановили, що він у 2014 році зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога, коли росіяни захоплювали півострів.

Ба більше, зрадник вступив на військову службу до ворожої фсб, а його дії шкодили суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.

За даними ДБР, на новій "посаді" зрадник організовував, контролював та координував роботу хакерів. Саме вони вчиняли кібератаки, втручаючись у роботу комп'ютерів, телекомунікаційних мереж органів української державної влади, підприємств, установ та організацій.

Підозрюваному загрожує термін до 15 років.

Зрадники й колаборанти в Україні

Громадський діяч Сергій Стерненко зауважив, що ще до призначення Кулініча на посаду активісти попереджали, що він може співпрацювати із агресором. Стерненко також зауважив, що він протягував до СБУ після вторгнення агента фсб Сєргєя Короткіх "Боцмана". На думку активіста, зрадник може розказати ще багато цікавого.

Серед зрадників є й нардепи. Зокрема, на Херсонщині це Олексій Ковальов. Він таки вижив після підриву автомобіля. Колаборант перебувавав у лікарні. Ще на початку червня колаборант фактично визнав власну зраду. Він заявив, що пішов на співпрацю з російськими окупантами. Зокрема, "обговорювали" аграрний сектор тимчасово окупованої Херсонщини.

Житель Бахмута також виявився зрадником. Він здавав росіянам позиції ЗСУ. Правоохоронці вже затримали колаборанта. Він також повідомляв окупантам, чи вцілила ракета у потрібний їм об'єкт. За даними слідства, у травні 2022 року житель Бахмута Донецької області в умовах воєнного стану добровільно погодився допомагати окупантам.

Ще з одним зрадником на Херсонщині трапилась неприємність: дивіться відео