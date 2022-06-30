Новину повідомив Сергій Хлань – радник глави Херсонської обласної військової адміністрації. Відповідну інформацію він подав у дайджесті 127 дня війни.

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"З'явився" підірваний Ковальов, нардеп-зрадник записав відео з лікарні, де повідомив, що живий. Я б додав, що поки що живий,

– заявив Хлань.

Тим часом колаборант Ковальов розмріявся, що йому вдасться повернутися "до своїх прямих функціональних зобов'язань" вже найближчим часом. Зрадник настільки хибно оцінює власне становище, що збирається "працювати" аж до 2023 року.

Зауважте! Тим часом джерела у розвідці повідомляють, що за колаборантами на Херсонщині полюють усі.

Авто Ковальова підірвали

Ще 22 червня Кирило Буданов – керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – підтвердив, що авто зрадника підірвали. Тоді ще не було інформації, у якому стані перебуває Ковальов.

На початку червня колаборант фактично визнав власну зраду. Він заявив, що пішов на співпрацю з російськими окупантами. Зокрема, "обговорювали" аграрний сектор тимчасово окупованої Херсонщини.

Також Ковальов зробив маразматичну заяву, що "Росія – назавжди, і тісна інтеграція з Росією вже відбувається".

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