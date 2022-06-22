В ефірі єдиного телемарафону він запевнив, що автомобіль з Ковальовим точно підірвали. Проте наразі невідомо, в якому стані перебуває колаборант. Про це повідомляє 24 канал.

Нагадаємо, що 22 червня "агент НАБУ" Євген Шевченко поширив інформацію про те, що народний депутат та зрадник України Олексій Ковальов нібито "загинув" в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини. Але наразі це непідтверджена інформація.

Автомобіль точно підірваний. В якому стані знаходиться цей колаборант і зрадник, зараз ми ще це з'ясуємо,

– наголосив Буданов.