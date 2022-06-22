Он заверил, что автомобиль с Ковалевым точно взорвали. Однако пока неизвестно, в каком состоянии находится коллаборант.

Напомним, что 22 июня "агент НАБУ" Евгений Шевченко распространил информацию о том, что народный депутат и предатель Украины Алексей Ковалев якобы "погиб" в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсона. Но сейчас это неподтвержденная информация.

Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, сейчас мы еще это выясним,

– подчеркнул Буданов.