Про загибель колаборанта стало відомо зранку 24 червня. Ліквідацію Савлученка радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань назвав "перемогою українських партизанів".

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У наших партизанів ще одна перемога – вбито "начальника департаменту сім'ї, молоді та спорту" окупаційної Херсонської ВЦА Дмитра Савлученка. Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона,

– розповів чиновник.

Він запевнив, що так буде з кожним зрадником України.

Зауважимо, згодом російські окупанти підтвердили, що Савлученко загинув внаслідок "теракту".

За даними місцевих ЗМІ, автомобіль вибухнув у той момент, як колаборант в нього сідав. Разом з Савлученком нібито загинула і його охорона.

Дивіться відео з місця вибуху автомобіля колаборанта:

Що відомо про Савлученка

Журналіст Дмитро Казанський розповів, що колаборант був членом проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". Впродовж багатьох років він займався антиукраїнською діяльністю в Херсонській області.

Після Революції Гідності у Савлученка були конфлікти із місцевими патріотичними організаціями. Тож у 2014 році зрадник вирішив виїхав до Москви. У 2016 році він повернувся до Херсона. Савлученко влаштувався на роботу в банк і брав участь у проросійських заходах.

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Він був кореспондентом вже забороненого в Україні телеканалу "Наш" та активістом також забороненої партії Євгенія Мураєва. У 2020 році Савлученко працював у передвиборчому штабі колаборанта Володимира Сальдо та балотувався від його блоку до Дніпровської райради. З початком повномасштабного вторгнення Росії почав співпрацю з окупантами.

Зверніть увагу! Лише 2 дні тому стало відомо, що в Херсонській області підірвали автомобіль політика-колаборанта Олексія Ковальова. Інформацію про це підтвердив голова розвідки Кирило Буданов. В якому стані перебуває зрадник – невідомо.

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