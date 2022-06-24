Інформацію журналістам надав очільник Херсонської ОВА Сергій Хлань. Проте, поки що без подробиць.

До теми Окупанти відпустили з полону проректора Херсонського держуніверситету

Він повідомив, що Андрія Путілова звільнили у неділю 19 червня. Зараз чоловік перебуває вдома. У якому він стані та як з ним поводилися в полоні наразі невідомо.

Путілов перебував у полоні понад 2 місяці

Російські загарбники викрали Путілова ще 9 квітня. Повідомлялося, що російські військові у масках схопили та відвезли його у невідомому напрямку. Відомо, що окупанти змушували Путілова погодитись на посаду в окупаційній "владі".

Що відомо про Андрія Путілова

Джерело: Вікіпедія та рух "Чесно"

У 2006 році він став депутатом Херсонської міської ради V скликання, перебуваючи у фракції "Народний союз "Наша Україна".

У листопаді 2007 Путілов створив і очолив Херсонську обласну громадську організацію "Громадський рух "Відродження Херсона".

У 2010 – 2012 він входив до складу Херсонської міської ради VI скликання, будучи членом депутатської фракції "Третя сила".

З 12 грудня 2012 року став народним депутат України VII скликання від партії "УДАР" Віталія Кличка.

З 9 грудня 2014 року по 19 грудня 2015 року працював на посаді голови Херсонської обласної державної адміністрації.

З 4 грудня 2015 року очолював Херсонську обласну раду від "Блоку Петра Порошенка". Після того, як він не пройшов до Верховної ради VIII скликання у 2016 році, 9 вересня того ж року Херсонська обласна рада звільнила його з посади Голови ради, задовольнивши його заяву.

Минулого року Росія внесла його у перелік осіб, які винні в енергетичній блокаді Криму і не тільки. Окупанти відкрили відповідне кримінальне провадження.

До слова, на Херсонщині часто зникають люди. Окупанти шукають відомих людей чи працівників критичних підприємств і намагаються схилити їх на свій бік. Людей змушують бути колаборантами і якщо хтось відмовляється – їх катують. Нещодавно у Каховці знайшли тіло цивільної людини, яку нещодавно викрали – смерть настала від вогнепального поранення. Вбитого виявили у лісі поруч із містом.

До теми – ворог з Півдня підсунувся до Лисичанська: дивіться відео