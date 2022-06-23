Російські загарбники таки готуються провести фейковий "референдум" у тимчасово окупованих Херсонській та Запорізькій областях. Проте мешканці всіляко противляться псевдореферендуму та не хочуть працювати під бойовиками.

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Окупанти назначили 11 вересня датою проведення так званого "референдуму", щоб утворити чергові квазіреспубліки на окупованих територіях України. 11 вересня має пройти, як називають його окупанти, "єдиний день голосування", де окрім підставного "референдуму" планується провести фейкові вибори в Росії. У тих ж числах вересня окупанти планують ввести до роботи російський "Промсвязьбанк".

Але плани російських загарбників постійно зривають українці, які залишилися жити на тимчасово окупованих територіях. Робота окупаційного режиму встає прямо на старті – в окупованих адміністраціях міст, сіл та селищ немає працівників, які б хотіли працювати на загарбників. Щоб хоч якось вирішити цю проблему, російські бойовики почали масово звозити в окуповані регіони Запорізької області чиновників з Росії, які приїжджають на місяць. Потім підставну адміністрацію змінюють нові люди.

Псевдореферендуми росіян: окупанти вперто хочуть створити більше квазіреспублік

Російські загарбники не збираються відмовлятися від своєї мети та окупації Південної частини України, яка зараз перебуває під їхнім тимчасовим контролем. При цьому Путін не розглядає варіантів відходу з Херсонщини та Запоріжжя через будь-які договори.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, окупанти продовжують концентруватися на виконанні забаганок кремлівського диктатора та намагаються закріпитися на Херсонщині і просунутися вглиб Запоріжжя. При цьому у Кремлі вже погодилися з тим, що захопити другий обласний центр під час цієї кампанії їм не вдасться.

Відмовлятися ж від ідей оголосити про анексію Півдня України Путін не збирається. Принаймні до того моменту, доки його військові контролюють ці території.

Як стверджують в українських спецслужбах, російські загарбники продовжують посилювати свої позиції як на Запоріжжі, так і на Херсонщині.

ФСБшники, росгвардійці та військовослужбовці контролюють міста, проводять у них "зачистку" та намагаються набрати колаборантів як у "міліцію", так і в "місцеві адміністрації".

Втім, судячи з останніх новин, навіть затяті сепаратисти та адепти "русского міра" не дуже хочуть розділити долю гауляйтера Енергодару Андрія Шевчика, тому відмовляються від своїх "посад".

Тим не менш, загарбників брак колаборантів взагалі не бентежить, адже вони розраховують на те, що в будь-який момент зможуть привезти "мера" чи "губернатора" з Донеччини, Луганщини чи взагалі з Росії.

Запізнившись із попередніми датами, керівництво окупантів віддало наказ підготувати проведення "референдумів" по всіх новозахоплених Росією територіях. Раніше провести ці заходи загарбники планували у липні, але через спротив українців відтягують дати до осені.

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