За даними джерел 24 каналу в розвідці, полювання за гауляйтерами та колаборантами на тимчасово захоплених росіянами територіях Херсонщини та Запоріжжя почалося водночас з діяльністю партизанських загонів. Ця подія збіглася з відносною стабілізацією складу окупаційної "влади" у регіонах.

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Як тільки стало зрозуміло, хто з місцевих жителів претендує на якісь керівні "посади" та згоден співпрацювати з ворогом, життя цих людей одразу опинилося у величезній небезпеці.

Охоронці не допоможуть

Генерали російських спецслужб та армії з самого початку зрозуміли, що знайти певну підтримку серед населення Херсонщини їм не вдасться.

Оскільки ж за путінським планом окупація мала проходити, спираючись саме на колаборантів, росіяни одразу взяли всіх гауляйтерів під охорону.

Спочатку цінність кожного колаборанта для Кремля була просто величезною, адже навіть деякі ФСБшні агенти відмовилися від співпраці та втекли з окупованих територій.

Пізніше окупанти зрозуміли, що опинилися у патовій ситуації, та почали звозити гауляйтерів з Росії. Цей факт суттєво знизив цінність кожного окремого фаната "русского мира" з нещодавно окупованих територій.

Окрім того, що більшість зрадників України миттєво стали не надто важливими для російських генералів, на захоплених територіях почалися цікаві процеси пожирання павуків у склянці.

Деякі російські генерали, оцінивши ситуацію, вирішили замістити тих чи інших колаборантів підконтрольними собі людьми.

Илкий смак свинця відчули деякі претенденти на гауляйтерські "посади" ще до того, як їх оголосили "мерами" чи посадили у потрібні крісла. Навіть ті, хто збирався зголоситися на співпрацю з росіянами, почали відмовлятися від неї.

Попри обіцянки росіянами неймовірної вигоди та збільшення статків, замислюватися щодо своєї безпеки став навіть Володимир Сальдо, який довгий час був мером Херсона та народним депутатом і має чимало впливу на регіон.

Адже навіть він зрозумів, що жодної гарантії безпеки не може бути навіть для настільки впливової у регіоні людини. Бо існують як підкилимні ігри, всередині російського болота, так і славетні українські партизани, які показали себе вкрай ефективно.

Ледве не кожен з гауляйтерів так чи інакше скаржився своїм кураторам на відчуття страху та на неможливість розслабитися навіть у власному житлі. Багатьом з них росіяни обіцяли підвищити рівень безпеки, але цього не сталося.

Ироди, що зрадили Україну, продовжують ходити Херсоном та іншими містами, але при цьому панічно озираються навкруги.

Деякі з колаборантів переїхали в інші квартири, орендували житло чи переховуються на ніч у родичів, аби тільки ніхто не міг встановити їх нове місце проживання. Втім, існують і ті, хто попри неймовірний страх вважає, що їм вдасться повторити долю Сергія Аксьонова, який перебуває при "владі" вже понад 8 років. Але ж всім колаборантам треба зрозуміти, що лише одиниці з них взагалі зможуть залишитися живими після окупації Херсонщини. Ба більше, левова частина любителів Росії не доживе до 2023 року навіть якщо ЗСУ не зможуть деокупувати регіон до того часу. І жодні охоронці нікого не врятують, бо небезпека є всюди.

Захарченко, "Моторола" та Плотницький були впевнені у власній безпеці

Кожен, хто співпрацює з російським режимом в окупованих містах, має пам'ятати про те, що загарбники здатні зрадити будь-кого. Олександр Захарченко свого часу неабияк збагатився та разом зі своїми кураторами підім'яв під себе ледве не всю окуповану Донеччину. Куратори залишилися, а от ватажок терористів підсмажився в улюбленому та "надійно" захищеному ресторані. Крім того, за безпекою терориста слідкували як російські спецслужби, так і цілком вірні йому люди. Охороняли Захарченка набагато краще, ніж умовного Сальдо чи Стремоусова.

Несподіванно для себе закінчив життя й ватажок бандформування "Спарта" Арсен Павлов, який ще за день до власної загибелі кричав про те, що "є богом на Донбасі". А потім стався вибух у ліфті.

То ж, порятунку для тих, хто співпрацює з окупантами, насправді немає. Навіть для тих, хто сподівається у разі чого втекти до Росії та вести спокійне життя як Ігор Гіркін. Тут вже треба згадати приклад колишнього ватажка ОРЛО Валерія Болотова та "Коливана" Плотницького, який, за деякими даними, також перебуває на концерті Кобзона.