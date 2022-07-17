Соответствующую информацию Алексей Арестович сообщил в интервью. Это произошло вечером 16 июля.

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россия не ударит залпом из почти 50 ракет

Сегодня (говорится о 16 июля – 24 канал) был еще один вброс, что по Украине, мол, будет массовый залп из 48 ракет,

– сообщил Арестович.

Советник Андрея Ермака заявил, что об этом 16 июля сообщили власти Ивано-Франковска. Вероятно, говорится о сообщении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Он написал: "Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине". После шквала критики городской голова сообщение удалил.



Удаленное сообщение Марцинкива / Скриншот 24 канала

Алексей Арестович заявил, что такой атаки россии не будет.

День, когда Россия может выпустить 48 ракет в одном залпе никогда не наступит. Во-вторых, он никогда не мог наступить. Даже с самого начала. Ну может первые 5 дней (говорится о первых 5 днях полномасштабного наступления России на Украину – 24 канал),

– сказал Арестович.

Добавил также, что все эти упреки на "раскачку", подъем истерии, шум и гамм – это верный признак того, что история забуксовала. Однако подчеркнул, что не на поле боя или оперативно.

"Это значит, что они в полной мере на уровне высшего политического руководства россии понимают, что они выползли на плато – в тупик", – объяснил Арестович.

Дополнил мнение, мол, российская армия никогда не будет сильнее, чем это было месяц назад. В то же время мы будем и россия это понимает, поэтому хочет сейчас "купить" максимум на шантаже и заявлениях.

Что этому предшествовало

16 июля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что есть информация о массированном ракетном обстреле всей Украины. Он призвал не пренебрегать своей безопасностью и направляться к укрытию.

Впоследствии мэр удалил соответствующее сообщение. Однако люди сделали скриншоты.

В вечернем обращении 16 июля Владимир Зеленский подверг критике заявление Марцинкива. Президент Украины не называл имя мэра Ивано-Франковска, но объяснил, что людей испугал российский вброс.

Владимир Зеленский объяснил, что цель россии только одна – дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором. Президент пояснил, что нам нужен информационный иммунитет, чтобы иметь силу воспринимать любую информацию.

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