Зливу вже назвали найпотужнішою за останні 80 років серед тих, яка обрушувалася на регіон.

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Кількість опадів б'є рекорди

Частину Сеула, західного портового міста Інчхон і провінції Кьонгі, що оточує столицю Південної Кореї, накрила сильна злива. Ввечері 8 серпня кількість опадів сягала понад 100 міліметрів на годину. Водночас у сеульському районі Донджак в один момент випало аж 141,5 міліметра опадів. Це є найбільшою зливою за кількістю опадів з 1942 року.

Моторошні наслідки негоди у Півдненній Кореї / Фото Yonhap

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Що відомо про руйнування та жертв

Внаслідок негоди щонайменше 7 людей загинули, ще 6 – зникли безвісти. Ще 9 людей отримали поранення в провінції Кьонгі, а 163 людини зі 107 домогосподарств у столичному районі залишилися без даху над головою та знайшли притулок у школах та інших громадських закладах. Загалом злива затопила:

будинки,

транспортні засоби,

будівлі та станції метро.

Сильна злива викликала повені та відключення електроенергії в деяких регіонах. Жителів низинних районів було евакуйовано з метою безпеки, а деякі ділянки ліній метро змушені були зупинитися.

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