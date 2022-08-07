Пламя возникло в одном резервуаре, а затем сильный ветер перебросил огонь на еще один резервуар. Спасатели пытаются потушить пожар и не допустить распространения пламени.

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Что известно о пострадавших

По предварительным данным, известно об одном погибшем, 121 раненом и 17 пропавших без вести. Среди пострадавших – 5 в критическом состоянии, 3 – в тяжелом. Еще более 1300 человек были эвакуированы из опасной зоны

К слову, во время пожара пострадал министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус. Он находился на месте событий, когда пламя перекинулось на второй резервуар с нефтью, вызвав взрывы.

Масштабы пожара на нефтебазе: смотреть видео

Спасатели уже два дня пытаются потушить пожар

Власти страны обратились с просьбой о помощи в соседние страны, в частности, Мексику и Венесуэлу.

Пожарные с 5 августа пытаются потушить пожар, они с вертолетов сбрасывали воду на другие резервуары, чтобы охладить их и избежать распространения огня.

Пожарные уже второй день пытаются остановить распространение огня: смотреть видео

Недавно Вашингтон накрыла мощная гроза – рядом с Белым домом ударила молния и поразила группу людей, которые находились в парке Лафайет поблизости Белого дома. Как следствие, 4 человека госпитализировали.

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