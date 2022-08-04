Из-за огня пострадал склад боеприпасов полиции. Спасатели сообщали о взрывах на месте пожара, где детонировали боеприпасы.
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Из-за пожара перекрывали дороги и железную дорогу
Пожарные, чтобы справиться с возгоранием, вынуждены были вызвать подкрепление, даже военных. Работало более 100 человек.
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что огонь затронул местные и междугородние поезда. Местные службы дорожного движения также информировали, что участок автобана между Испанской аллеей и Хюттенвегом закрыли в обоих направлениях, как и две улицы поменьше.
Пожар возле Берлина / Фото picture alliance
За ситуацией наблюдают и консультируются с соответствующими службами. В полиции говорят, что пока неясно, как произошли взрывы. Здесь хранят боеприпасы и проводят контролируемые их взрывы. Местность охраняет берлинская полиция по утилизации оружия.
На место приехали специалисты разных сфер / Фото Berliner Feuerwehr
Площадь Грюневальда 3 тысячи гектаров и он является одной из самых крупных зеленых насаждений Берлина. Лес начинается на западной окраине города и тянется к Потсдаму.
Пожар вблизи Берлина: смотрите видео
Пожары в Европе
- Этим летом страны Европы страдают от пожаров и других катаклизмов из-за аномальной жары. Все потому, что на планете глобальное потепление. К примеру, в Португалии температура воздуха достигала в июле 47 градусов тепла. Пожары в Испании, Португалии и Греции заставили тысячи людей просто убегать.
- В Испании, Португалии и Франции тысячи спасателей боролись с масштабными лесными пожарами. Сильные возгорания были и на севере Марокко. Среди пожарных даже были погибшие. В Португалии разбился самолет-водобомбардировщик, его пилот не выжил. Из французской Жиронды пришлось эвакуировать более 14 тысяч человек. Из других стран тоже люди переехали.
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