Взрыв прогремел 3 августа в 06:20, вероятно внутри газопровода. На месте происшествия возник пожар высотой пламени до 100 метров.

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Огонь перекинулся на лесополосу и охватил площадь ориентировочно 2,5 гектара. В 06:57 газопровод перекрыли, давление газа снизили, а горение устранили. В результате чрезвычайного происшествия пострадавших не обнаружили.

Основное горение пожарные ликвидировали около 9:00. По информации Минприроды республики, в результате пожара выгорела лесная подстилка. Остались небольшие очаги в лесной зоне. Угрозы распространения лесного пожара нет.

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Также 3 августа на складе маркетплейса Ozon, который находится в российском городе Истра, начался масштабный пожар. Площадь возгорания составляет 35 тысяч квадратных метров. К ликвидации привлекли пожарные вертолеты.

Как сообщают росСМИ, общая площадь склада – 40 тысяч квадратных метров. Сначала стало известно, что пламя охватило половину помещения. Впрочем, по обновленным данным пожар перекинулся на 35 тысяч квадратов. Также известно, что в здании обрушилась крыша.

Сотрудники говорят, что причина пожара – сварочные работы в недостроенном блоке. В компании заявили, что пожар начался в отдельном блоке фулфилмент-центра. Глава округа Истра выступил с заявлением, что возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности.

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