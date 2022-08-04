Через вогонь постраждав склад боєприпасів поліції. Рятувальники повідомляли про вибухи на місці пожежі, де детонували боєприпаси.

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Через пожежу перекривали дороги й залізницю

Пожежники, щоб впоратись із займанням, змушені були викликати підкріплення, навіть військових. Працювало понад 100 людей.

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn повідомив, що вогонь торкнувся місцевих і міжміських поїздів. Місцеві служби дорожнього руху також інформували, що ділянку автобану між Іспанською алеєю та Хюттенвегом закрили в обох напрямках, як і дві менші вулиці.



Пожежа біля Берліна / Фото picture alliance

Ситуацію спостерігають і консультуються з відповідними службами. У поліції кажуть, що поки неясно, як сталися вибухи. У цьому місці зберігають боєприпаси та проводять контрольовані їх вибухи. Місцевість охороняє берлінська поліція з утилізації зброї.



На місце приїхали фахівці різних сфер / Фото Berliner Feuerwehr

Грюневальд має площу 3 тисячі гектарів і є одним із найбільших зелених насаджень Берліна. Ліс починається на західній околиці міста й тягнеться до Потсдама.

Пожежа поблизу Берліна: дивіться відео

Пожежі у Європі

Цього літа країни Європи потерпають від пожеж та інших катаклізмів через аномальну спеку. Все тому, що на планеті глобальне потепління. Наприклад, у Португалії температура повітря сягала у липні 47 градусів тепла. Пожежі в Іспанії, Португалії та Греції змусили тисячі людей просто тікати.

В Іспанії, Португалії та Франції тисячі рятувальників боролися з масштабними лісовими пожежами. Сильні займання були і на півночі Марокко. Серед пожежників навіть були загиблі. У Португалії розбився літак-водобомбардувальник, його пілот не вижив. З французької Жиронди довелось евакуювати понад 14 тисяч людей. З інших країн також люди переїхали.

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