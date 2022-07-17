Среди пожарных уже есть погибшие. Так, в Португалии разбился самолет-бомбардировщик, его пилот не выжил.

Ранее В оккупированном Херсоне горит городская свалка: сильный ветер не дает потушить пожар

Из опасных мест эвакуировали тысячи человек

Из французской Жиронды пришлось эвакуировать более 14 тысяч человек. На юге Испании, неподалеку от Коста-дель-Соль, свои дома покинули более 2 тысяч человек. С пожарами пытаются справиться самолеты и вертолеты. Последние набирают воду для тушения в море.

Жители юго-западного побережья Атлантического океана во Франции говорят: происходящее похоже на апокалипсис.

Я никогда раньше не видела такого,

– сказала местная жительница Карин.

Людей перевезли во временные убежища

Пожар к югу от Бордо опустошил почти 10 тысяч гектаров. С ним пытаются справиться около 3 тысяч пожарных. Люди убегали от пламени практически без вещей, их по большей части перевезли во временные убежища. Волонтеры вместе с представителями спасательной службы пытаются организовать вывоз животных, однако это очень сложный процесс.

Все прошло очень быстро, пожар был очень большим. Я очень боюсь, стараюсь быть сильной, но больше всего, чего мне хочется – это забыть эту неделю,

– сказала Манон Жакар, эвакуированная из кемпинга во Франции.

В Испании густые черные тучи дыма поднимались в воздух вблизи Касас-де-Мировета в регионе Эстремадура. Здесь пламя угрожало национальному парку. Также огонь охватил части Кастилии и Галисии.

В Португалии температура подскочила до 47 градусов

Еще с прошлой недели в Португалии температура подскочила до 47 градусов, в Испании превысила показатель 40. От жары в обеих странах погибли около 300 человек. В Португалии эпицентр пожара – северо-восточнее Порту. Здесь огонь уничтожил десятки тысяч гектаров – самую большую площадь с 2017 года.

Во Франции – оранжевый уровень опасности

Во Франции столбики термометров приблизились к отметке 40 градусов, на следующей неделе температура может возрасти. В 38 департаментах объявили оранжевый уровень опасности.

Масштабные пожары в Португалии / Видео Sky News, Sun и соцсетей

Трудная ситуация и в других странах Средиземноморья:

В Греции пожарные тушат огонь в 50 километрах к северо-востоку от Афин и на северном побережье Крита. Там эвакуировали уже 7 поселков.

В Италии правительство объявило чрезвычайное положение в долине реки По – она пересыхает.

На севере Марокко пожары охватили провинции Лараш, Уеззан, Таза и Тетуан. Одна деревня была полностью разрушена в районе Ксар-эль-Кебир и погиб как минимум 1 человек.

Смотрите в видео, как это было год назад – пожары в Италии, Греции и Турции: