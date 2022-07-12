О пожаре на свалке на улице Ракетной сообщили Службу спасения и 11 июля. На этот раз спасатели увидели, что очагов возгораний было несколько.

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Пожар не удалось погасить за сутки

При этом они были достаточно масштабными – с пламенным горением. На свалку сразу направили 4 единицы техники и 12 спасателей.

До 12 июля усмирить пламя не удалось. Проблемой для сотрудников ГСЧС является мощный ветер, постоянно раздувающий огонь. Это существенно усложняет работу. На сегодня справиться с пожаром пробуют 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Горит свалка в Херсоне / Фото ГСЧС

Обнаружили сразу несколько очагов горения / Фото ГСЧС

Мощные пожары на оккупированных территориях: коротко

В Офисе Президента сообщили, что из-за сильных пожаров в лесах и на полях Херсонщины – очень сложная ситуация. Наиболее пылает Бериславский район.

По словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, оккупанты умышленно блокируют выезд пожарных машин, чтобы спасатели не могли вовремя потушить огонь.

Больше всего достается именно полям с урожаем, которые загораются в результате обстрелов. россияне целенаправленно уничтожают урожай. Речь идет о тысячах гектаров.

Смотрите в видео о взрывах в Новой Каховке Херсонской области: