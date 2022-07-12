О том, как прошли сутки в регионах, рассказали в Офисе Президента со ссылкой на местные военные администрации. Данные актуальны по состоянию на 8:00.

Важно ВСУ отогнали врага возле Мазановки и Долины: карта боевых действий по состоянию на 12 июля

Ночью Харьков атаковали двумя ракетами

В ночь на 12 июля по Харькову враги выпустили 2 ракеты, которые упали на открытую территорию между домами и админзданием. На данный момент о пострадавших не сообщали.

В области противник бил по Богодуховскому, Изюмскому, Харьковскому районам. В Золочевской общине снаряд попал в частный дом, погибли 2 человека. В Дергачах пострадали 3 человека, их доставили в больницу. За сутки жертвами вражеских обстрелов стали 7 человек, пострадали более 30 человек.

Обратите внимание! Как сообщила советник главы ОВА Наталья Попова в эфире всеукраинского телемарафона, среди гражданского населения за ночь в областном центре пострадавших и погибших нет.

В Луганской области враги обстреливают позиции ВСУ

В Луганской области по позициям украинских бойцов нанесли 4 ракетных удара, 8 артобстрелов и 3 – минометных. В соцсетях говорят, что оккупационная "власть" начала перепись населения Северодонецка. Там сейчас осталось около 10 тысяч местных жителей.

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В Донецкой области продолжалась спасательная операция в Часовом Яре

В Донецком в Часовом Яре продолжалась спасательная операция по разбору завалов дома. В общей сложности количество погибших возросло до 34 человек, среди них – 9-летний мальчик. 9 человек вытащили из-под руин живыми.

Уже утром враг нанес 3 ракетных удара по Торецку, одна из ракет попала в детсад. Под огнем и Славянск: здесь снаряд попал прямо в частный дом, один человек пострадал.

Важно! За сутки в области 9 погибших и 2 раненых.

Массированный ракетный обстрел Николаева

Утром 12 июля Николаев попал под массированный ракетный обстрел. Ракеты попали в жилые дома и медицинские учреждения. В результате обстрелов ранили по меньшей мере 12 человек. В области россияне обстреливали Баштанский и Николаевский районы.

В Херсонской области постоянно горят леса и поля. Только в июле было зафиксировано 75 пожаров на 300 тысячах гектаров. На должности в так называемой оккупационной "власти" назначают коллаборантов.

Обратите внимание! В ОВА подтвердили, что россияне захватили институт животноводства степных районов "Аскания Нова". Ранее СМИ писали, что оккупанты назначили так называемым "директором" Валерия Топиху и призвали работников к "сотрудничеству".

Значительно больше здесь Оккупанты захватили институт животноводства "Аскания-Нова", – СМИ

В каких регионах ночь прошла спокойно:

на Волыни,

Закарпатье,

в Ровненской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Черновицкой,

Винницкой,

Запорожский,

Хмельницкой,

Тернопольской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Черкасской,

Одесской,

Полтавской,

Черниговской,

Сумской,

Житомирской и Киевской областях.

Смотрите в видео о жутких обстрелах Харькова: