Про те, як минула доба в регіонах, розповіли в Офісі Президента з посиланням на місцеві військові адміністрації. Дані актуальні станом на 8:00.

Важливо ЗСУ відігнали ворога біля Мазанівки та Долини: карта бойових дій станом на 12 липня

Вночі Харків атакували двома ракетами

У ніч проти 12 липня по Харкову вороги випустили 2 ракети, які впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. Наразі про постраждалих невідомо.

В області противник гатив по Богодухівському, Ізюмському, Харківському районах. У Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок, загинули 2 чоловіка. У Дергачах постраждали 3 особи, їх доправили до лікарні. За добу жертвами ворожих обстрілів стали 7 осіб, постраждали понад 30.

Зверніть увагу! Як повідомила радниця голови ОВА Наталія Попова в ефірі всеукраїнського телемарафону, серед цивільного населення за ніч в обласному центрі постраждалих та загиблих немає.

На Луганщині вороги обстрілюють позиції ЗСУ

У Луганській області по позиціях українських бійців завдали 4 ракетні удари, 8 артобстрілів та 3 – мінометних. В соцмережах кажуть, що окупаційна "влада" почала перепис населення Сєвєродонецька. Там зараз залишилось близько 10 тисяч місцевих жителів.

Читайте також Масовий ракетний удар по Миколаєву: окупанти обстріляли медзаклади, є поранені

На Донеччині тривала рятувальна операція в Часовому Ярі

На Донеччині у Часовому Ярі тривала рятувальна операція з розбору завалів будинку. Загалом кількість загиблих зросла до 34 осіб, серед них – 9-річний хлопчик. 9 людей витягли з-під руїн живими.

Вже вранці ворог завдав 3 ракетні удари по Торецьку, одна з ракет потрапила в дитсадок. Під вогнем і Слов'янськ: тут снаряд влучив прямо в приватний будинок, одна людина постраждала.

Важливо! За добу в області 9 загиблих та 2 поранених.

Масований ракетний обстріл Миколаєва

Вранці 12 липня Миколаїв потрапив під масований ракетний обстріл. Ракети влучили у житлові будинки та медичні заклади. Внаслідок обстрілів поранили щонайменше 12 осіб. В області росіяни обстрілювали Баштанський та Миколаївський райони.

На Херсонщині постійно горять ліcи та поля. Лише у липні зафіксували 75 пожеж на 300 тисячах гектарів. На посади у так званій окупаційній "владі" призначають колаборантів.

Зверніть увагу! В ОВА підтвердили, що росіяни захопили інститут тваринництва степових районів "Асканія Нова". Раніше ЗМІ писали, що окупанти призначили так званим "директором" Валерія Топіху і закликали співробітників до "співпраці".

Значно більше тут Окупанти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова", – ЗМІ

У яких регіонах ніч минула спокійно:

на Волині,

у Закарпатті,

на Рівненщині,

в Івано-Франківській,

Львівській,

Чернівецькій,

Вінницькій,

Запорізькій,

Хмельницькій,

Тернопільській областях,

на Кіровоградщині,

Дніпропетровщині,

Черкащині,

Одещині,

Полтавщині,

Чернігівщині,

Сумщині,

Житомирщині та Київщині.

Дивіться у відео про моторошні обстріли Харкова: