Про те, як минула доба в регіонах, розповіли в Офісі Президента з посиланням на місцеві військові адміністрації. Дані актуальні станом на 8:00.
Важливо ЗСУ відігнали ворога біля Мазанівки та Долини: карта бойових дій станом на 12 липня
Вночі Харків атакували двома ракетами
У ніч проти 12 липня по Харкову вороги випустили 2 ракети, які впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. Наразі про постраждалих невідомо.
В області противник гатив по Богодухівському, Ізюмському, Харківському районах. У Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок, загинули 2 чоловіка. У Дергачах постраждали 3 особи, їх доправили до лікарні. За добу жертвами ворожих обстрілів стали 7 осіб, постраждали понад 30.
На Луганщині вороги обстрілюють позиції ЗСУ
У Луганській області по позиціях українських бійців завдали 4 ракетні удари, 8 артобстрілів та 3 – мінометних. В соцмережах кажуть, що окупаційна "влада" почала перепис населення Сєвєродонецька. Там зараз залишилось близько 10 тисяч місцевих жителів.
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На Донеччині тривала рятувальна операція в Часовому Ярі
На Донеччині у Часовому Ярі тривала рятувальна операція з розбору завалів будинку. Загалом кількість загиблих зросла до 34 осіб, серед них – 9-річний хлопчик. 9 людей витягли з-під руїн живими.
Вже вранці ворог завдав 3 ракетні удари по Торецьку, одна з ракет потрапила в дитсадок. Під вогнем і Слов'янськ: тут снаряд влучив прямо в приватний будинок, одна людина постраждала.
Масований ракетний обстріл Миколаєва
Вранці 12 липня Миколаїв потрапив під масований ракетний обстріл. Ракети влучили у житлові будинки та медичні заклади. Внаслідок обстрілів поранили щонайменше 12 осіб. В області росіяни обстрілювали Баштанський та Миколаївський райони.
На Херсонщині постійно горять ліcи та поля. Лише у липні зафіксували 75 пожеж на 300 тисячах гектарів. На посади у так званій окупаційній "владі" призначають колаборантів.
Значно більше тут Окупанти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова", – ЗМІ
У яких регіонах ніч минула спокійно:
- на Волині,
- у Закарпатті,
- на Рівненщині,
- в Івано-Франківській,
- Львівській,
- Чернівецькій,
- Вінницькій,
- Запорізькій,
- Хмельницькій,
- Тернопільській областях,
- на Кіровоградщині,
- Дніпропетровщині,
- Черкащині,
- Одещині,
- Полтавщині,
- Чернігівщині,
- Сумщині,
- Житомирщині та Київщині.
Дивіться у відео про моторошні обстріли Харкова: