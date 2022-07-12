Про пожежу на сміттєзвалищі на вулиці Ракетній повідомили Службу порятунку і 11 липня. Цього разу рятувальники побачили, що осередків займань було кілька.

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Пожежу не вдалось загасити за добу

При цьому вони були досить масштабними – з полум'яним горінням. На сміттєзвалище одразу направили 4 одиниці техніки та 12 рятувальників.

До 12 липня приборкати полум'я не вдалось. Проблемою для співробітників ДСНС є потужний вітер, який постійно роздмухує вогонь. Це суттєво ускладнює роботу. Станом на зараз впоратись з пожежею пробують 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Горить сміттєзвалище в Херсоні / Фото ДСНС

Виявили одразу кілька осередків горіння / Фото ДСНС

Потужні пожежі на окупованих територіях: коротко

В Офісі Президента повідомили, що через сильні пожежі у лісах та на полях Херсонщини – дуже складна ситуація. Найбільш палає Бериславський район.

За словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, окупанти навмисне блокують виїзд пожежних машин, аби рятувальники не могли вчасно загасити вогонь.

Найбільше дістається саме полям з врожаєм, які загоряються внаслідок обстрілу. росіяни цілеспрямовано нищать врожай. Мовиться про тисячі гектарів.

Дивіться у відео про вибухи у Новій Каховці на Херсонщині: