Про пожежу на сміттєзвалищі на вулиці Ракетній повідомили Службу порятунку і 11 липня. Цього разу рятувальники побачили, що осередків займань було кілька.
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Пожежу не вдалось загасити за добу
При цьому вони були досить масштабними – з полум'яним горінням. На сміттєзвалище одразу направили 4 одиниці техніки та 12 рятувальників.
До 12 липня приборкати полум'я не вдалось. Проблемою для співробітників ДСНС є потужний вітер, який постійно роздмухує вогонь. Це суттєво ускладнює роботу. Станом на зараз впоратись з пожежею пробують 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
Горить сміттєзвалище в Херсоні / Фото ДСНС
Виявили одразу кілька осередків горіння / Фото ДСНС
Потужні пожежі на окупованих територіях: коротко
- В Офісі Президента повідомили, що через сильні пожежі у лісах та на полях Херсонщини – дуже складна ситуація. Найбільш палає Бериславський район.
- За словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, окупанти навмисне блокують виїзд пожежних машин, аби рятувальники не могли вчасно загасити вогонь.
- Найбільше дістається саме полям з врожаєм, які загоряються внаслідок обстрілу. росіяни цілеспрямовано нищать врожай. Мовиться про тисячі гектарів.
Дивіться у відео про вибухи у Новій Каховці на Херсонщині: