Про це для 24 каналу розповів радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що пожежі на окупованих територіях є давно.

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"Зараз на полях, коли підійшла пора збору врожаю, все достигло. Будь-які бойові дії спричиняють те, що пожежі охоплюють землі. По лінії зіткнення вони мають масовий характер", – розповів Хлань.

Гасять лише свої склади

За словами радника, якщо з боку Миколаївської області є можливість допомоги від Державної служби надзвичайних ситуацій у гасінні вогню, то вони це роблять. Проте росіяни забороняють працювати херсонським пожежникам будь-де, якщо це лише не пов'язано з військовими об'єктами. Фермери змушені самотужки гасити вогонь.

З боку Херсонської області окупанти блокують виїзди пожежних машин. Вони прагнуть ліквідувати вогонь лише на своїх складах, які системно горять вже другий тиждень,

– заявив Хлань.

Крім цього, є багато пожеж в унікальних лісах Херсонщини. Радник зазначив, що люди виходять і лопатами, відрами, піском і водою борються з вогнем. Зараз є об'єднання людей навколо своїх селищ.

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Штучна гуманітарна катастрофа

Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти збільшили масштаби підкупу для збору даних українців, коли росіяни змушують обміняти паспорт на 10 тисяч рублів. За словами Хланя, така ситуація є на Херсонщині. Спочатку це було в Генічеському районі. Там є найбільше колаборантів серед місцевої влади.

Першими були люди літнього віку і соціально незабезпечені. Ситуація з ліками катастрофічна, тому люди й беруть ці 10 тисяч рублів,

– сказав радник.

Водночас, як зазначив Хлань, окупанти блокують електронний банкінг і розрахунок гривнями з картки. Обмежують українську валюту й створюють штучну гуманітарну катастрофу.

"Разом з рублями дають продуктовий набір, а останнє ноу-хау – приставка Т2, щоб поширювати російську пропаганду", – додав Хлань.

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