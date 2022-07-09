Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что пожары на оккупированных территориях давно.

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"Сейчас на полях, когда подошла пора сбора урожая, все созрело. Любые боевые действия приводят к тому, что пожары охватывают земли. По линии столкновения они носят массовый характер", – рассказал Хлань.

Тушат только свои склады

По словам советника, если со стороны Николаевской области есть возможность помощи от Государственной службы чрезвычайных ситуаций в тушении огня, они это делают. Однако россияне запрещают работать херсонским пожарным где угодно, если это только не связано с военными объектами. Фермеры вынуждены самостоятельно тушить огонь.

Со стороны Херсонской области оккупанты блокируют выезды пожарных машин. Они стремятся ликвидировать огонь только на своих складах, которые системно горят уже вторую неделю.

– заявил Хлань.

Кроме этого есть много пожаров в уникальных лесах Херсонщины. Советник отметил, что люди выходят и лопатами, ведрами, песком и водой сражаются с огнем. Сейчас есть объединение людей вокруг своих селений.

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Искусственная гуманитарная катастрофа

Центр национального сопротивления сообщает, что оккупанты увеличили масштабы подкупа для сбора данных украинцев, когда россияне заставляют обменять паспорт на 10 тысяч рублей. По словам Хланя, такая ситуация есть в Херсонской области. Первоначально это было в Геническом районе. Там больше всего коллаборантов среди местных властей.

Первыми были люди пожилого возраста и социально необеспеченные. Ситуация с лекарством катастрофическая, поэтому люди и берут эти 10 тысяч рублей.

– сказал советник.

В то же время, как отметил Хлань, оккупанты блокируют электронный банкинг и расчет гривнами с карты. Ограничивают украинскую валюту и создают искусственную гуманитарную катастрофу.

"Вместе с рублями дают продуктовый набор, а последний ноу-хау – приставка Т2, чтобы распространять российскую пропаганду", – добавил Хлань.

Обратите внимание – Хлань о ситуации в Херсонской области: смотрите видео