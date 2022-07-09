Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он говорит, что это было меткое попадание и снова был взрыв на складах оккупантов.
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По его словам, это утро было приятным для всех. Херсонцы с радостью смотрели, как пылают склады россиян.
" Склады детонировали почти до обеда. Это очередное меткое попадание. Ведь накануне также горела Чернобаевка", – заметил Хлань.
Он ответил, что последняя неделя отмечается тем, что горят склады по всей оккупированной Херсонщине. И если раньше оккупанты располагали их ближе к линии фронта, то теперь их отдаляют.
Чернобаевка сейчас горит. Ранее оккупанты установили там системы ПВО, и наши ВСУ не могли добраться до их складов с боеприпасами. Но мы уничтожили ПВО в Чернобаевке и Новой Каховке. Поэтому уже даже Чернобаевка их не спасает, как и Херсон,
– заявил Хлань.
По его словам, на прошлой неделе горели склады в самом Херсоне, где оккупанты разместили не только боекомплекты, но и другое снаряжение. А 8 июля в районе Новой Каховки также детонировали склады оккупантов.
Это подготовка ВСУ к контрнаступлению
"Поэтому оккупанты уже не могут обезопасить свои склады боекомплектов не только в Чернобаевке, Херсоне, но даже и в Новой Каховке, где у них не было такой опасности", – считает советник.
По его мнению, россияне вынуждены размещать склады еще дальше, ближе к Крыму, срок поставки затягивается, а это дает преимущество нашим ВСУ.
Это происходит благодаря сотрудничеству ВСУ с партизанами на оккупированной Херсонщине, которые координируют и наводят на уничтожение складов в области,
– отметил Хлань.
Он подтвердил, что на сегодняшний день у оккупантов нет безопасного места на Херсонщине, где они могли бы располагать свои боекомплекты и ремонтировать бронетехнику.
"У нас последняя неделя – это тотальное уничтожение тылов, складов боекомплектов оккупанта. Это такая подготовительная работа наших Вооруженных Сил к контрнаступательным действиям ", – объяснил советник.
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