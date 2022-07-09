Про це 24 каналу розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він каже, що це було влучне попадання і знову був вибух на складах окупантів.
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За його словами, цей ранок був приємним для всіх. Херсонці з радістю дивилися, як палають склади росіян.
"Склади детонували майже до обіду. Це чергове влучне попадання. Адже напередодні також горіла Чорнобаївка", – зауважив Хлань.
Він відповів, що останній тиждень відзначається тим, що горять склади по всій окупованій Херсонщині. І якщо раніше окупанти розташовували їх ближче до лінії фронту, то тепер їх віддаляють.
Чорнобаївка зараз горить. Раніше окупанти встановили там системи ППО, і наші ЗСУ не могли дістатися до їхніх складів з боєприпасами. Але ми знищили ППО в Чорнобаївці та Новій Каховці. Тому вже навіть Чорнобаївка їх не рятує, як і Херсон,
– заявив Хлань.
За його словами, минулого тижня горіли склади в самому Херсоні, де окупанти розмістили не лише боєкомплекти, а й інше спорядження. А 8 липня в районі Нової Каховки також детонували склади окупантів.
Це підготовка ЗСУ до контрнаступу
"Тому окупанти вже не можуть убезпечити свої склади боєкомплектів не лише в Чорнобаївці, Херсоні, а й навіть в Новій Каховці, де в них не було такої небезпеки”, – вважає радник.
На його думку, росіяни змушені розташовувати склади ще далі, ближче до Криму, термін постачання затягується, а це дає перевагу нашим ЗСУ.
Це відбувається завдяки співпраці ЗСУ з партизанами на окупованій Херсонщині, які координують та наводять на знищення складів в області,
– зазначив Хлань.
Він підтвердив, що на сьогодні в окупантів немає безпечного місця на Херсонщині, де б вони могли розташовувати свої боєкомплекти і ремонтувати бронетехніку.
"В нас останній тиждень – це тотальне знищення тилів, складів боєкомплектів окупанта. Це така підготовча робота наших Збройних Сил до контрнаступальних дій", – пояснив радник.
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