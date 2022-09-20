Одна людина загинула через розбитий фасад універмагу, а іншу знайшли мертвою у торговому центрі. На опублікованих кадрах можна побачити, як дах ТРЦ обвалився на спортзал, в якому були люди.

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У Мексиці стався потужний землетрус

Місцева влада розповіла про пошкодження кількох лікарень у західному штаті Мічоакан. Через це одна людина постраждала від падіння скла.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався поблизу західного узбережжя Мексики на глибині 15 кілометрів. Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив про можливість цунамі для прибережних районів, зазначивши, що хвилі можуть сягати 1 – 3 метрів над рівнем припливу.

На кадрах можна побачити черепицю, збиту з будинків, і стіни будівель, які тріснули від сили землетрусу. В одному з магазинів товар був розкиданий по підлозі.

Землетрус у Мексиці наробив багато неприємностей: дивіться відео

Крім того, було відключено електрику в деяких районах Мексики.



У Мексиці стався землетрус / фото Reuters



Через землетрус багато пошкоджень / фото Reuters



Внаслідок землетрусу є жертви / фото Reuters

Нагадаємо, що нещодавно потужний землетрус також стався у Тайвані. Стихія пошкодила вагони поїздів, вони зійшли з рейок.

Окрім цього, внаслідок негоди обвалилася стеля у спортзалі однієї зі шкіл, де були діти.

До цього негода атакувала Іран. Землетрус забрав життя щонайменше 5 осіб.

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