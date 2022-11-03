Землетрус зафіксували о 7 годині ранку. Він був доволі потужний.
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У яких областях України відчули землетрус з Румунії
- Одеській,
- Чернівецькій,
- Хмельницькій,
- Івано-Франківській областях.
Джерело землетрусу було розташоване в районі гір Вранча. Це – за 125 кілометрів від кордону з Україною. Поштовхи відбулися на глибині 146 кілометрів.
За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, але не несе загрози для населення,
– мовиться у повідомленні.
Магнітуда землетрусу становила 5,4. До речі, востаннє потужні землетруси на території Румунії зафіксували 16 липня та 18 вересня 2022 року з магнітудами 4,1 та 4 відповідно.
Де саме був епіцентр землетрусу / Карта