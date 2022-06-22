Землетрус, який сколихнув Афганістан та Пакистан уранці 22 червня. Основний удар прийшовся якраз на афганську провінцію Пактика.

Нагадаємо Сильний землетрус стався в Афганістані та Пакистані: загинули щонайменше 280 людей

Ще сотні людей зазнали поранень

За даними Геологічної служби США землетрус трапився 44 кілометри від міста Хост біля кордону з Пакистаном. Крім понад 900 загиблих, ще 600 людей зазнали поранень.

На жаль, афганська служба з надзвичайних ситуацій констатувала, що кількість жертв зростатиме. Причиною цього є те, що постраждали й віддалені населені пункти, інформації звідти поки що немає.

Кількість загиблих, ймовірно, зросте, оскільки деякі села знаходяться у віддалених районах у горах, і для збору деталей знадобиться деякий час,

– заявив представник афганського уряду.

Для евакуації поранених використовують гелікоптери. Найбільше постраждалих саме у Пактиці. Близько 90 будинків зруйновані. Під завалами можуть перебувати ще десятки людей.

Землетрус в Афганістані: головне

Землетрус в Афганістані трапився в доволі ранній час, через що кількість жертв висока – багато людей спали у своїх будинках.

Стихію також відчули в сусідньому Пакистані. Однак повідомлень про пошкодження або постраждалих звідти не надходило.

Ситуація в Афганістані

Надання допомоги постраждалим ускладнює політична ситуація в країні. Минулого року терористи "Талібану" захопили країну після виходу американських військ. Міжнародна спільнота більшою мірою полишила Афганістан.

У країні часто відбуваються теракти, які забирають життя людей. Також у багатьох сферах криза через нові заборони талібів. Наприклад, під час вибуху мікроавтобуса 11 червня в Кабулі, загинули 4 людей.

Al Jazeera повідомила, що таліби святкують рік з початку захоплення країни й в останні місяці Афганістан потерпає від подібних вибухів. Раніше у терактах зізнавався ІДІЛ.

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