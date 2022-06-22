Землетрясение, всколыхнувшее Афганистан и Пакистан утром 22 июня. Основной удар пришелся как раз на афганскую провинцию Пактика.
Напомним Сильное землетрясение произошло в Афганистане и Пакистане: погибли по меньшей мере 280 человек
Еще сотни людей получили ранения
По данным Геологической службы США землетрясение произошло 44 километра от города Хост у границы с Пакистаном. Кроме более 900 погибших, еще 600 человек получили ранения.
К сожалению, афганская служба по чрезвычайным ситуациям констатировала, что количество жертв будет расти. Причиной тому, что пострадали и отдаленные населенные пункты, информации оттуда пока нет.
Число погибших, вероятно, возрастет, поскольку некоторые деревни находятся в отдаленных районах в горах, и для сбора деталей понадобится некоторое время,
– заявил представитель афганского правительства.
Для эвакуации раненых используют вертолеты. Больше всего пострадавших именно в Пактике. Около 90 домов разрушены. Под завалами могут находиться еще десятки человек.
Землетрясение в Афганистане: главное
Землетрясение в Афганистане произошло в довольно раннее время, из-за чего количество жертв высокое – многие спали в своих домах.
Стихию также ощутили в соседнем Пакистане. Однако сообщений о повреждениях или пострадавших оттуда не поступало.
Ситуация в Афганистане
Предоставление помощи пострадавшим усложняет политическая ситуация в стране. В прошлом году террористы "Талибана" захватили страну после ухода американских войск. Международное сообщество в большей степени покинуло Афганистан.
В стране часто происходят теракты, унося жизни людей. Также во многих областях кризис из-за новых запретов талибов. Например, при взрыве микроавтобуса 11 июня в Кабуле погибли 4 человека.
Al Jazeera сообщила, что талибы празднуют год с начала захвата страны и в последние месяцы Афганистан страдает от подобных взрывов. Ранее в терактах признавался ИГИЛ.