Землетрясение произошло ночью, когда люди спали

Местные власти отметили, что количество жертв еще может возрасти. Ведь землетрясение произошло ночью, когда люди спали в своих домах, так что многие оказались под их обломками.

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По данным Геологической службы США, землетрясение произошло примерно в 44 километрах от города Хост, близ пакистанской границы, на глубине 51 километр. Сила подземных толчков составила 6,1 балла.

Большинство погибших – в провинции Пактика. Жертвы также находятся в городе Хост и провинции Нангархар.

Ликвидация последствий стихийного бедствия продолжается

По меньшей мере, 100 домов разрушены. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Так что количество жертв может возрасти.

Сильное землетрясение поразило 4 района провинции Пактика, убив и ранив сотни наших соотечественников и разрушив десятки домов. Мы призываем все агентства по оказанию помощи немедленно отправить команды в этот район, чтобы предотвратить дальнейшую катастрофу,

– написал в твиттере заместитель пресс-секретаря правительства талибов Билал Карими.

Землетрясение также ощутили в соседнем Пакистане. Однако сообщений о повреждениях или пострадавших оттуда не поступало.

К слову, политические условия в стране усложняют ситуацию. Поскольку международное сообщество в значительной степени оставило Афганистан после захвата страны талибами в прошлом году на фоне хаотического вывода американских войск из самой продолжительной войны в его истории.

Вероятно, это усложнит любые усилия по оказанию помощи этой стране с населением 38 миллионов человек.

Теракты в Афганистане продолжаются. Так, 11 июня в Кабуле взорвался микроавтобус, перевозивший пассажиров. Четверо человек погибли и еще несколько получили ранения.

Al Jazeera сообщила, что талибы празднуют год с начала захвата страны и в последние месяцы Афганистан страдает от подобных взрывов. Ранее в терактах признавался ИГИЛ.

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