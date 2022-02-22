Такий землетрус вважають відчутним для людей. Він здатен викликати коливання легких предметів.
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Неподалік Червонограда трапився землетрус
Поблизу Червонограда 21 лютого зафіксували землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. Його джерело розташоване на глибині 3 кілометри.
За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, просто неба – тільки в сприятливих умовах,
– розповіли фахівці.
Біля Червонограда стався землетрус / Фото Головного центру спецконтролю
Коливання такого землетрусу подібні до струсу, який утворив проїзд легкої вантажівки. Якщо спостерігати уважно, то можна помітити легкі коливання неважких предметів. Їх краще видно у квартирах на верхніх поверхах.
Параметри землетрусу / Фото Головного центру спецконтролю
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