Такое землетрясение считают ощутимым для людей. Оно способно вызвать колебания легких предметов.
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Недалеко от Червонограда произошло землетрясение
Вблизи Червонограда 21 февраля зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Его источник расположен на глубине 3 километра.
По классификации землетрясение относится к ощутимым, ощущаемым немногими людьми, которые находятся внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях,
– рассказали специалисты.
Возле Червонограда произошло землетрясение / Фото Главного центра спецконтроля
Колебания такого землетрясения подобны сотрясению, которое образовал проезд легкого грузовика. Если наблюдать внимательно, то можно заметить легкие колебания нетяжелых предметов. Их лучше видно в квартирах на верхних этажах.
Параметры землетрясения / Фото Главного центра спецконтроля
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