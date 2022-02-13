Підземні поштовхи зафіксували у неділю, 13 лютого, на півдні країни в районі села Самеба. Про це повідомляє грузинський Національний центр сейсмічного моніторингу.
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Останнім часом село Самеба, що знаходиться на кордоні між Дманісі та Ніноцмінда (регіони Квемо-Картлі та Самцхе-Джавахеті), стало активною сейсмічною зоною. Підземні поштовхи там трапляються практично щодня,
– мовиться у повідомленні.
Згідно з даними, землетрус магнітудою 6,2 стався о 22:25 за місцевим часом (20:25 за Києвом). Поштовхи відчули й в інших містах Грузії та навіть у вірменському Єревані.
Інформації про руйнування або жертв унаслідок потужного землетрусу наразі немає. Особливо відчутні поштовхи були на верхніх поверхах – люди втікали з квартир на вулицю.
Землетрус у прямому ефірі
Підземні поштовхи навіть потрапили у прямий ефір. Під час однієї з програм на грузинському телебаченні студію почало різко трусити, а ведучий у кадрі одразу припустив, що це землетрус.
Землетруси у світі: що відомо
- На острові Тайвань 3 січня стався потужний землетрус магнітудою 6,0 за шкалою Ріхтера. Стихійне лихе відчули в Японії, на материковому Китаї та на Філіппінах.
- Землетрус магнітудою 6,9 струсонув Китай проти ночі 9 січня. Відомо, що постраждали люди. Наслідком стихійного лиха також стало руйнування частини Великої китайської стіни.
- Румунію 16 січня сколихнув землетрус магнітудою 4,4. Підземні поштовхи трапилися поблизу гір Вранча. Епіцентр був на відстані 125 кілометрів від кордону з Україною.