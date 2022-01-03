Центральне метеорологічне бюро повідомляє, що епіцентр землетрусу зафіксували у 56,7 кілометра від округу Хуалянь. Водночас стихійне лихе відчули в Японії, на материковому Китаї та на Філіппінах.
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Інтенсивність землетрусу зареєстрована як 4 бали в окрузі Ілань, Тайбей та Новий Тайбей. Рівень інтенсивності 3 – у повіті Хуалянь, місті Тайчжун, повіті Синьчжу, місті Таоюань, місті Сіньчжу та повіті Чанхуа. Найменша інтенсивність 1 – в містах Гаосюн, Тайнань, Піндун та Пенху,
– мовиться у повідомленні.
Водночас вказується, що інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.
Тайвань сколихнув потужний землетрус / CWB
Землетруси у світі: що відомо
- Неподалік швейцарсько-французького кордону, біля міста Поррентруя, у ніч проти 25 грудня стався потужний землетрус. Його магнітуда досягала 4,1 за шкалою Ріхтера.
- У Корюківському районі Чернігівської області 7 грудня стався землетрус. Головний центр спеціального контролю зафіксував поштовхи на глибині близько 10 кілометрів.
- На сході Туреччини 19 листопада стався потужний землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині майже 7 кілометрів та спричинив руйнування.