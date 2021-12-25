Трусило біля швейцарського Поррентруя – за 14 кілометрів від міста. Підземні поштовхи місцеві мешканці відчули вночі, близько 1:00.
Раніше На Прикарпатті стався землетрус
Землетрус налякав місцевих
Епіцентр землетрусу був на глибині у приблизно 5,9 кілометра. Налякані люди телефонували рятувальникам. Дзвінки надходили навіть з місць, розташованих за 100 кілометрів від епіцентру підземних поштовхів.
Тож, ймовірно, що їх відчували на значній території країни. Переважно землетруси такої сили не руйнівні, але у поодиноких випадках можуть загрожувати людям. Втім, наразі про наслідки підземних поштовхів не повідомляли.
Де розташоване швейцарське місто Поррентруй: дивіться на карті
Інші землетруси в Європі
- Поблизу італійського міста Бергамо 18 грудня стався землетрус магнітудою 4,4. Підземні поштовхи відчули навіть у Мілані, що розташований за 50 кілометрів. Налякані люди у паніці вибігали на вулиці.
- Раніше підземні поштовхи сталися у Корюківському районі, що на Чернігівщині. Їх зафіксували на глибині 10 кілометрів. Магнітуда землетрусу сягала 3,4. Тому він був ледь відчутним.
- Біля островів у Греції наприкінці листопада зафіксували потужний підводний землетрус. Його магнітуда досягала 5,1. Згодом підземні поштовхи повторилися, але вже були слабшими.