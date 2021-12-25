Трусило біля швейцарського Поррентруя – за 14 кілометрів від міста. Підземні поштовхи місцеві мешканці відчули вночі, близько 1:00.

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Землетрус налякав місцевих

Епіцентр землетрусу був на глибині у приблизно 5,9 кілометра. Налякані люди телефонували рятувальникам. Дзвінки надходили навіть з місць, розташованих за 100 кілометрів від епіцентру підземних поштовхів.

Тож, ймовірно, що їх відчували на значній території країни. Переважно землетруси такої сили не руйнівні, але у поодиноких випадках можуть загрожувати людям. Втім, наразі про наслідки підземних поштовхів не повідомляли.

Де розташоване швейцарське місто Поррентруй: дивіться на карті

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